Пациентов Работкинской участковой больницы перевезут в Кстовскую ЦРБ из-за отключения теплоснабжения

НИА "Нижний Новгород"
Работкинская участковая больница вечером 23 ноября осталась без тепло- и электроснабжения. О этом сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
Как уточнил глава нижегородского минздрава, на стационарном лечении в больнице Работок находятся 54 человека.
"Мною и руководством ЦРБ принято решение о переводе всех пациентов в Кстовскую ЦРБ. Направили в больницу несколько бригад центра медицины катастроф для перевозки пациентов. Ситуация находится на моем личном контроле", - написал Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что региональную программу по привлечению кадров в нижегородскую медицину расширят с 2023 года.
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