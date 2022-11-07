Пациентов Работкинской участковой больницы перевезут в Кстовскую ЦРБ из-за отключения теплоснабжения Общество

НИА "Нижний Новгород"

Работкинская участковая больница вечером 23 ноября осталась без тепло- и электроснабжения. О этом сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Как уточнил глава нижегородского минздрава, на стационарном лечении в больнице Работок находятся 54 человека.

"Мною и руководством ЦРБ принято решение о переводе всех пациентов в Кстовскую ЦРБ. Направили в больницу несколько бригад центра медицины катастроф для перевозки пациентов. Ситуация находится на моем личном контроле", - написал Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что региональную программу по привлечению кадров в нижегородскую медицину расширят с 2023 года.