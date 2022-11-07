Неблагоприятная погода сохранится в Нижегородской области 24 ноября

"Нижний Новгород"
В МЧС Нижегородской области сообщили о сохранении неблагоприятных погодных условий в регионе в ближайшие часы.
По данным ведомства, сегодня вечером, а также ночью и в первой половине дня 24 ноября в области продолжатся такие погодные явления, как ледяной дождь, снегопад, местами гололед.
На дорогах в районах области возможны снежные заносы.
Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев поручил обеспечить контроль за устранением последствий непогоды в Нижнем Новгороде.
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