Юрий Шалабаев поручил обеспечить контроль за устранением последствий непогоды в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Юрий Шалабаев поручил обеспечить контроль за устранением последствий непогоды в Нижнем Новгороде.

Как рассказал глава города, за день до ледяного дождя Нижний Новгород повторил рекорд влажности 1965 года в столице. За прошедшие сутки выпало около 10 сантиметров осадков. Главам районам, ДУКам и ТСЖ поручено активизировать работу над устранением последствий, а сотрудникам АТИ - обеспечить контроль за работой.

Отметим, что во время прямой линии Глеб Никитин попросил главу Нижнего Новгорода взять работу ДУКов под жесткий контроль.

В Приокском районе со вчерашнего дня ведется обработка тротуаров и лестниц противогололедными материалами на подведомственных территориях. Ночью с проспекта Гагарина вывозился снег, а на уборку упавших деревьев направлены дополнительные бригады.

В Советском районе с гололедом борются почти 200 дворников, а ночью для обработки было использовано почти 20 тонн противогололедных материалов. Особое внимание уделяется центральным районным улицам - Ванеева, Бекетова и проспекту Гагарина.

В Ленинском районе к утру уборка прошла на пр.Ленина, ул.Новикова-Прибоя, Голубева, Нахимова, Июльских Дней и др. Также очищены и обработаны тротуары вдоль внутриквартальных дорог на проспекте Ленина, улицах Героя Чугунова, Академика Баха, Космонавта Комарова, Мичурина, у гостиницы "Заречная" и других, выполнены работы по распилу упавших деревьев и веток на улицах Норильской, Глеба Успенского, Героя Попова.

В Автозаводском районе работы прошли на улицах Школьной, Веденяпина, Лескова, Героя Прыгунова, пр. Октября, площади Киселева, в сквере Славы, Южном шоссе, Монастырке, Орбели, Раевского, Львовской, Дьяконова, Строкина, в 6 микрорайоне и других. Ночью были расчищены парковочные места на пр. Молодежном у домов № 2Б, 12А, 18А, 24А, 28А, 40 и школы № 126.

В Московском районе в дворах задействовано 250 дворников и 16 единиц техники, 37 рабочих и 6 единиц техники работают на скверах. Всего с территории района вывезено 1165 кубометров снега, просыпано 484 тонн противогололедного реагента. На проспекте Героев и на ул. Народной работает водооткачивающая техника.

В Сормовском районе дорожные службы прометают и просыпают проезжую часть, пешеходные зоны, пешеходные переходы, подходы к социальным учреждениям. В ходе проверки были выявлены замечания по дворам на проспекте Кораблестроителей.

В Канавинском районе ночью обработка прошла на Канавинском мосту и Метромосту, улицах Керченской, Должанской, Сергея Акимова, Пролетарской, Бетанкура, Кузбасской, Карла Маркса, Мещерском бульваре, Московском шоссе, а также на всех центральных и второстепенных улицах. Сейчас работы ведутся на площади Революции, в микрорайонах Гордеевский и Сортировочный. Пешеходные дорожки обрабатывают в сквере Канавинский, в сквере у ДК им. Ленина, в сквере по Ярмарочному проезду, в сквере Чкалова, в сквере Григорьева и Мещерском озере.

В Нижегородском районе работают более 50 единиц техники и более ста дорожных рабочих – ведется очистка и обработка дорог и тротуаров противогололедными реагентами.На придомовых территориях работают более 200 дворников.

Ранее сообщалось, что более 3 тысяч дворников и почти 200 единиц техники устраняют последствия непогоды в дворах Нижнего Новгорода.

Накануне на дороги Нижнего Новгорода было выведено максимально количество снегоуборочной техники.

Также Глеб Никитин поручил нижегородским главам МСУ немедленно реагировать на обращения жителей из-за ледяного дождя.