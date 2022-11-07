Более 68 тысяч "Карт болельщика" оформлено в Нижегородской области Общество

Фото: ФК "Пари НН"

Более 68 тысяч "Карт болельщика" для посещения матчей Российской премьер-лиги оформлено в Нижегородской области за 5 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Стоит отметить, что около 60% карт оформлено в формате онлайн через портал "Госуслуги".

ФК "Пари Нижний Новгород" закончил осеннюю серию игр РПЛ сезона 2022/23 на 12 строчке турнирной таблицы. Следующий домашний матч пройдёт уже 19 марта с ФК "Торпедо М".

Несмотря на то, что игры РПЛ приостановлены на зиму, оформление карт продолжается на портале Госуслуг и во всех региональных отделениях МФЦ.

Напомним, что подать заявление на оформление "Карты болельщика" через госуслуги можно с 4 июля. Для посещения домашних матчей ФК "Пари НН" в новом сезоне Российской Премьер-лиги наличие данной карты обязательно. Так, карта болельщика потребуется при покупке билета и абонемента, а также при входе на стадион. Причём карта требуется как для зрителей, как и всех участников матча, персонала и представителей СМИ.

Ранее сообщалось, что Михаил Галактионов покинул пост главного тренера "Пари НН" в связи с переходом в московский "Локомотив". Исполнять обязанности главного тренера будет Антон Хазов.