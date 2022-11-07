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Соглашение о сотрудничестве заключено между Нижегородской областью и Севастополем

24 ноября 2022 11:23  [2] Общество

НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область и Севастополь будут совместно реализовывать план мероприятий, который утвержден на 2022-2024 годы.

По информации пресс-службы нижегородского правительства, Глеб Никитин и глава Севастополя Михаил Развозжаев договорились обмениваться опытом и совместно реализовывать различные проекты.

Всего в утвержденном плане намечено к реализации порядка 50 мероприятий.

Как отметил Глеб Никитин, соглашение предполагает укрепление дружественных связей между двумя регионами. Проекты, предложенные к совместной реализации, касаются промышленной, спортивной и культурной сфер, а также социально-экономической.

Предусматриваются взаимные стажировки специалистов, проведение военно-патриотических мероприятий.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород будет сотрудничать с четырьмя городами Дальнего Востока и Китая.

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