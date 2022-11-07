Соглашение о сотрудничестве заключено между Нижегородской областью и Севастополем

НИА "Нижний Новгород"
Нижегородская область и Севастополь будут совместно реализовывать план мероприятий, который утвержден на 2022-2024 годы.
По информации пресс-службы нижегородского правительства, Глеб Никитин и глава Севастополя Михаил Развозжаев договорились обмениваться опытом и совместно реализовывать различные проекты.
Всего в утвержденном плане намечено к реализации порядка 50 мероприятий.
Как отметил Глеб Никитин, соглашение предполагает укрепление дружественных связей между двумя регионами. Проекты, предложенные к совместной реализации, касаются промышленной, спортивной и культурной сфер, а также социально-экономической.
Предусматриваются взаимные стажировки специалистов, проведение военно-патриотических мероприятий.
Ранее сообщалось, что Нижний Новгород будет сотрудничать с четырьмя городами Дальнего Востока и Китая.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+