Нижний Новгород будет сотрудничать с четырьмя городами Дальнего Востока и Китая Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал пятистороннее соглашение о сотрудничестве с Благовещенском, Южно-Сахалинском, Хэйхэ и Чжухай. Об этом мэр сообщил в своем Telegram-канале.

Как рассказал Юрий Шалабаев, совместная работа проводилась и до официального соглашения. Так, в октябре нижегородские дети приняли участие в чжухайском конкурсе "Рисуя город, укрепляем дружбу".

Также сейчас нижегородцы, работающие в образовании, готовятся в ноябрьскому профессиональному форуму в городе Хэйхэ.

Юрий Шалабаев отметил, что сотрудничество с городами Дальнего Востока очень перспективное. Уже подготовлены совместные инвестиционные проекты, спортивные, культурные и туристические мероприятия.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород и столица Армении Ереван могут стать городами-побратимами.

Также напомним, что в апреле узбекистанская Бухара стала 20 городом-побратимом Нижнего Новгорода.