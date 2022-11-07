Нижний Новгород будет сотрудничать с четырьмя городами Дальнего Востока и Китая

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Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал пятистороннее соглашение о сотрудничестве с Благовещенском, Южно-Сахалинском, Хэйхэ и Чжухай. Об этом мэр сообщил в своем Telegram-канале.
Как рассказал Юрий Шалабаев, совместная работа проводилась и до официального соглашения. Так, в октябре нижегородские дети приняли участие в чжухайском конкурсе "Рисуя город, укрепляем дружбу".
Также сейчас нижегородцы, работающие в образовании, готовятся в ноябрьскому профессиональному форуму в городе Хэйхэ.
Юрий Шалабаев отметил, что сотрудничество с городами Дальнего Востока очень перспективное. Уже подготовлены совместные инвестиционные проекты, спортивные, культурные и туристические мероприятия.
Ранее сообщалось, что Нижний Новгород и столица Армении Ереван могут стать городами-побратимами.
Также напомним, что в апреле узбекистанская Бухара стала 20 городом-побратимом Нижнего Новгорода.
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