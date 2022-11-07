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Общество

Около 40 нижегородских медучреждений получат новые автомобили в 2023 году

24 ноября 2022 12:22  [73] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Обновление автопарка медучреждений Нижегородской области будет продолжено в 2023 году.

Губернатор Глеб Никитин рассказал, что около 40 больниц региона получат 157 новых автомобилей. В том числе, медицинские авто поступят в муниципальные округа с населением менее 50 тыс. человек.

Как отметил глава региона, программа модернизации здравоохранения позволяет, в том числе, решать и вопросы с автопарком в поликлиниках области.

Общая стоимость заключенного контракта составляет 123 млн рублей. Отмечается, что санитарный автомобиль обладает всеми необходимыми функциями и подходит для эксплуатации и в городе, и на селе.

Ранее сообщалось, что региональную программу по привлечению кадров в нижегородскую медицину расширят с 2023 года.

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Теги:
Здравоохранение
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