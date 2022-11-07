Около 40 нижегородских медучреждений получат новые автомобили в 2023 году

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород"
Обновление автопарка медучреждений Нижегородской области будет продолжено в 2023 году.
Губернатор Глеб Никитин рассказал, что около 40 больниц региона получат 157 новых автомобилей. В том числе, медицинские авто поступят в муниципальные округа с населением менее 50 тыс. человек.
Как отметил глава региона, программа модернизации здравоохранения позволяет, в том числе, решать и вопросы с автопарком в поликлиниках области.
Общая стоимость заключенного контракта составляет 123 млн рублей. Отмечается, что санитарный автомобиль обладает всеми необходимыми функциями и подходит для эксплуатации и в городе, и на селе.
Ранее сообщалось, что региональную программу по привлечению кадров в нижегородскую медицину расширят с 2023 года.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+