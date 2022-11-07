Нижегородцы - юбиляры семейной жизни получат в 2023 году по 10 тысяч рублей Общество

НИА "Нижний Новгород"

На единовременную выплату в 10 тыс. рублей смогут рассчитывать супруги, проживающие 50, 60 и 70 лет на территории Нижегородской области.

Нижегородское Заксобрание в двух чтениях приняло закон, позволяющий супругам-юбилярам получить 10 тысяч рублей в 2023 году.

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, данная мера направлена на укрепление института брака и повышение роли семьи в обществе.

По словам председателя нижегородского Заксобрания евгения Люлина, супружеские пары, живущие вместе столь долгий срок, вызывают восхищение и уважение, являются отличным примером для подрастающего поколения.

Ожидается, что право на получение единовременной выплаты к юбилею совместной жизни на территории Нижегородской области получат ежегодно около 4 тыс. супружеских пар.

Ранее депутаты ЗСНО поддержали инициативу губернатора о единовременной выплате нижегородцам - юбилярам семейной жизни.