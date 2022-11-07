Школа-интернат №9 в Городце заняла третье место на Всероссийском конкурсе "Доброшкола 2022" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Школа-интернат №9 в Городце заняла третье место на Всероссийском конкурсе "Доброшкола 2022". Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, городецкая школа соревновалась в номинации "Лучший кабинет для коррекционно-развивающих занятий". Всего в конкурсе приняли участие 129 организаций из 60 регионов. Также призеры были определены в номинациях "Лучшее развивающее пространство учебной мастерской" и "Лучший развивающий класс".

Как рассказали в Минобре Нижегородской области, проект "Доброшкола" реализуется в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". Школа-интернат № 9 в Городце стала одним из трёх коррекционных учреждений региона, материально-техническая база которых обновилась по нацпроекту в 2022 году. С 2019 года в Нижегородской области переоснащено уже 23 таких учреждения.

В этом году были модернизированы Починковская коррекционная школа-интернат и Большемурашкинская областная специальная общеобразовательная школа-интернат для слабослышащих и позднооглохших детей. На эти цели было выделено около 28 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Ранее сообщалось, что две школы почти на 2,3 тысячи мест построят в Нижегородской области в течение двух лет.