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Общество

Более 3 млн рублей собрали нижегородцы в рамках проекта "Дарим Добро Детям"

24 ноября 2022 16:18  [82] Общество

Фото: Дмитрий Косолапов

В Нижегородском театре оперы и балета им. А.С. Пушкина 23 ноября прошёл благотворительный спектакль, который был поставлен в рамках ежегодного проекта "Дарим Добро Детям". Проект организован НРО Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Традиционно в качестве актёров выступают известные нижегородские предприниматели и политики, а выручка с продажи билетов направляется на помощь одарённым детям региона из многодетных или малообеспеченных семей.

В этом году зрители увидели комедию Пьера Бомарше "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Каждого персонажа играли не один, а несколько актёров одновременно. Например, в роли графа Альмавивы выступили руководители ГК "Электроника" Александр и Сергей Кузнецовы и гендиректор ООО УК "Эко-Инвест" Вадим Агафонов, а судей сыграли уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий, председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев и директор ООО "МК101" Максим Комаров. Всего же в постановке было задействовано более 30 непрофессиональных актёров.

Всего в рамках проекта состоялось два спектакля - первый прошёл 22 ноября в Арзамасе.

Как рассказали организаторы, при участии меценатов, которыми стали 30 нижегородских компаний, и на средства, вырученные с продажи билетов, в рамках проекта удалось оказать помощь более 20 одарённым детям Нижегородской области. В частности, были выделены единовременные именные стипендии для 18 лауреатов XXIX фестиваля-конкурса "Новые имена".

Кроме того, на сцене Нижегородского оперного театра особые подарки получили:

- Екатерина Архипова – учащаяся детского музыкального отделения НМУ им. Балакирева - профессиональное цифровое фортепиано;

- Мари и Анастасия Толстиковы - учащимся ДШИ им. Шаляпина (г. Бор) - сертификат на пошив сценических костюмов;

- Артём Винокуров - учащийся ДШИ им. Улыбышева (Нижний Новгород) - видеокамеру;

- Святослав Архипов - учащийся музыкальной школы №12 им. Чайковского (Нижний Новгород) - профессиональное цифровое фортепиано;

- Анна Грызлова - учащаяся ДМШ №2 г. Дзержинска - флейту;

- Ксения Лопухова - учащаяся ДШИ им. Хачатуряна (Нижний Новгород) - флейту;

- Виктория Ферапонтова - учащаяся НМУ им. Балакирева - мастеровую скрипку;

- Николай Кузякин - учащийся ДШИ им. Шостаковича (Нижний Новгород) - мастеровую скрипку;

- Мария Никифорова - учащаяся детской художественной школы №2 (Нижний Новгород) - графический планшет и стилус;

- Богдан Мартыщенков - учащийся Детской художественной школы искусств (г. Кулебаки) - графический планшет и стилус.

Помимо этого, организаторы проекта поддержали благотворительные фонды, которые оказывают адресную помощь мобилизованным нижегородцам в зоне СВО и их семьям. В фонды "БлагоДарите" (Арзамас) и "Привет из дома-152" (Нижний Новгород) в рамках проекта было собрано по 1 млн рублей.

"Огромная благодарность всем компаниям и нижегородцам, кто в этом году присоединился к проекту "Дарим Добро Детям". Мы еще раз увидели, как "купно заедино" нижегородцы могут совершать значимые дела. Мы отслеживаем творческие судьбы всех детей, которые становятся участниками проекта, и мне было очень приятно, что большая часть победителей фестиваля-конкурса "Новые имена" в этом году – это те ребята, для которых мы приобретали музыкальные инструменты в прошлые годы. Многие дети продолжили профессиональное музыкальное образование, в том числе в Москве. Этого не случилось бы, если бы у них не было необходимого музыкального инструмента. Поэтому их развитие – лучшая награда для всех нас", - отметил по итогам спектакля председатель НРО "Деловой России", бизнес-омбудсмен региона Павел Солодкий.

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Теги:
Благотворительность Деловая Россия Спектакль
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