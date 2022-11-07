Доходы бюджета Нижегородской области на 2023 год сформированы в объеме почти 240 млрд рублей Экономика

НИА "Нижний Новгород"

Депутаты ЗСНО поддержали в первом чтении проект бюджета региона на 2023 год.

В пресс-службе регионального парламента сообщили основные параметры главного финансового документа: доходы Нижегородской области прогнозируются в объеме более 240 млрд рублей, расходы – свыше 257 млрд рублей

Как напомнил губернатор Глеб Никитин, 24 ноября Госдума одобрила выделение региону дополнительных федеральных средств.

"В проекте бюджета, внесенном в Законодательное Собрание 25 октября, были предусмотрены безвозмездные федеральные поступления на 32,5 млрд рублей. Сегодня в третьем чтении был принят проект бюджета РФ. Нижегородская область получает дополнительно 12,9 млрд рублей федеральных средств: на ликвидацию свалок, программу комплексного развития сельских территорий, строительство объектов водоснабжения. Таким образом, объем безвозмездных поступлений составит 45,4 млрд рублей. Эти поправки будут внесены в законопроект о бюджете области ко второму чтению", - рассказал Глеб Никитин.

Во втором чтении проект закона "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" будет рассмотрен на заседании ЗСНО в декабре.

Ранее комитет по бюджету ЗСНО поддержал законопроект об областном бюджете на 2023 год.