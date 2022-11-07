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Общество

Кибермошенники украли у россиян почти 4 млрд рублей за III квартал 2022 года

24 ноября 2022 17:41  [79] Общество

Фото: с сайта pixabay.com

Россияне лишились почти 4 млрд рублей в III квартале 2022 года из-за действий кибермошенников. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на данные Центробанка.

Как рассказали представители ЦБ, количество хищений денег у жителей страны, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократилось на 10,3% — до 229,8 тысячи случаев. Но вот общий размер ущерба, нанесённый злоумышленниками, увеличился на 23,9% — почти до 4 млрд рублей.

Граждане лишаются средств, в частности, при оплате товаров и услуг в Интернете. Киберпреступники используют для обмана людей специально созданные поддельные сайты финансовых организаций или известных магазинов.

В III квартале 2022 года Центробанк начал блокировку 3932 противоправных сайтов, а всего за 9 месяцев 2022 года заблокировано более 10 тысяч интернет-ресурсов. В ЦБ уточнили, что данный показатель примерно на 68% превышает прошлогодний.

Регулятор отмечает, что банки вернули клиентам всего 3,4% - 134,3 млн рублей от общей суммы похищенного. Как пояснили в департаменте информбезопасности Банка России, в настоящее время банки не обязаны возвращать деньги при переводе мошенникам.

Центробанк вместе с участниками рынка и экспертами предлагает изменить законодательство, чтобы граждане могли рассчитывать на возврат денег даже тогда, когда они были введены в заблуждение и поэтому перевели средства на счета злоумышленников. Разработанный законопроект уже внесён в Госдуму.

Кроме того, регулятором инициирована блокировка порядка 280 тысяч телефонных номеров, которые использовались для махинаций - это в 10 раз больше, чем в прошлом году.

Напомним, по данным соцопросов, каждому десятому нижегородцу ежедневно звонят телефонные мошенники, а каждый пятый принимает звонки от злоумышленников несколько раз в неделю. Причём также каждому десятому жителю областного центра уже приходилось становиться жертвой аферистов. C недавних пор мошенники начали представляться даже сотрудниками Центрального банка России.

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Теги:
Интернет Мошенничество ЦБ РФ
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