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Общество

По программе "Единой России" и Минпросвещения в текущем году отремонтировано более тысячи школ в стране

24 ноября 2022 17:17  [45] Общество

Итоги реализации программы капремонта школ в 2022 году и планы на 2023 год обсудили на совместном ВКС "Единой России" и Минпросвещения, который прошел при участии депутатов, закрепленных за объектами, и представителей родительских штабов в регионах.

"Уже 1100 заданий отремонтировано. Фактически это новые общеобразовательные учреждения. На высвобожденные средства – 15 млрд рублей – были отремонтированы еще 600 школ", - сказал министр просвещения Сергей Кравцов, открывая совещание.

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что в следующем году будет отремонтировано более 1,5 тысяч школ по всей стране. Соответствующее финансирование "Единая Россия" заложила в федеральном бюджете. В рамках региональных бюджетов будет предусмотрено софинансирование программы.

Напомним, Нижегородская область  одной из первых в стране начала реализацию собственной программы капитального ремонта образовательных учреждений. 

"В этом году комплексный ремонт идет в 4 школах и по отдельным видам работ – в 89 школах. Еще 10 объектов вошли в федеральную программу, которая позволит полностью их обновить. Работа сейчас продолжается и по региональной, и по федеральной программам. Координационный штаб осуществляет контроль, постоянно выезжают на места депутаты всех уровней. Например, совсем недавно они смотрели, как идет ремонт школы в деревне Ковригино в Городецком округе и в нижегородской гимназии №25. Все сложные ситуации обсуждаются, и вопросы оперативно закрываются. Это будет делаться на постоянной основе, пока объекты не сдадут. Сейчас идет работа над региональным бюджетом. Мы продолжаем выделять значительные средства на капремонт учреждений социальной сферы. В следующем году порядка 6 миллиардов рублей пойдут как раз на школы, детсады, больницы", - сообщил  губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин.   

Также по инициативе «Единой России» со следующего года сэкономленные бюджетные средства могут быть направлены на дополнительные капремонты школ. Поправки в Бюджетный кодекс, которые уже приняты, дают право Правительству по ходатайствам регионов перенаправлять такие средства.

"С 1 января такая возможность у Правительства появится. Но это право, а не обязанность. И за это право нужно будет еще побороться. Это большая совместная работа, которой мы будем заниматься", - сказал секретарь Генсовета.

Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, программа капремонта школ стала действительно народной.

"Программа капитальных ремонтов входит в народную программу "Единой России" и стала народной в прямом смысле этого слова. Потому что и родители, и дети участвовали в дизайнерских проектах и контролировали работы на всех этапах. Такой программы нет ни в одной стране мира", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Минпросвещения ощущает реальную поддержку "Единой России" в реализации проекта.

В заключение секретарь Генсовета "Единой России" предложил в конце года заслушать регионы, которые не выполнили работы по капремонту в установленные сроки и находятся в "красной" зоне. Он обратился к Сергею Кравцову с просьбой составить реестр подрядчиков, которые не справились с выполнением программы и нарушили сроки сдачи объектов, чтобы впредь не допускать их к конкурсным процедурам.

"Я предлагаю точечно заслушать глав субъектов, секретарей региональных отделений "Единой России". Если коллеги к концу декабря из "красной" зоны выберутся, мы их приглашать не будем. А если они там останутся, то на всю страну расскажут, как добились таких неутешительных результатов. Уверен, с опытом нынешнего года в следующем - мы справимся с задачей, которую поставил президент. Без сбоев и нарушения качества и графиков", - заключил Андрей Турчак.

Напомним, программа капремонта школ, которую "Единая Россия" реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу и была инициирована президентом на Съезде партии в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. Все этапы работ — от проекта до приемки - контролируют родительские штабы, которые "Единая Россия" и Минпросвещения сформировали в регионах.

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Теги:
Единая Россия Школы
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