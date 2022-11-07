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Общество

ВОЗ предупредила о возможной вспышке кори среди детей

24 ноября 2022 18:09  [71] Общество

Фото: Викимедия

Всемирная организация здравоохранения бьёт тревогу: сбой в плановой вакцинации против кори грозит стать причиной будущих вспышек заболевания. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно данным, опубликованным экспертами ВОЗ, число детей, которые пропустили дозу вакцины против кори в 2021 году, насчитывает 40 млн - это рекордный показатель за последние годы.

Так, в прошлом году 14,7 млн детей пропустили вторую дозу вакцинации, а 25 млн малышей не сделали прививку вовсе.

В ВОЗ также рассказали, что в 2021 году во всём мире зарегистрировали 9 млн случаев инфицирования корью, причём 128 тысяч из них закончились смертью маленьких пациентов. Кроме того, в 22 странах наблюдались крупные вспышки заболевания. 

Специалисты организации предупредили, что в связи с сокращением охвата вакцинацией и ослаблением эпидемиологического надзора за корью, инфекционное вирусное заболевание представляет собой "непосредственную угрозу в каждом регионе мира". 

"Восстановление программ иммунизации абсолютно необходимо. За каждой статистикой в этом отчёте стоит ребёнок, подверженный риску заболевания, которое можно предотвратить", подчеркнул генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Стоит отметить, что корь является одним из самых заразных вирусов для человека, но её почти полностью можно предотвратить с помощью вакцинации в раннем возрасте. Для создания коллективного иммунитета необходим охват двухэтапной вакцинацией 95% детей. В настоящее время только 71% детей получили две дозы вакцины: это самые низкие глобальные показатели охвата вакцинации против кори с 2008 года.

Напомним, что в ноябре 2021 года в России появилось сообщество "Мракоборец" для борьбы с антипрививочниками появилось в соцсетях.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
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