Нижний Новгород претендует на звание "Молодежной столицы России" Общество

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

Нижний Новгород претендует на звание "Молодежной столицы России". Об этом сообщили в пресс-службе полпреда президента РФ в ПФО.

Согласно информации, вместе с Нижним Новгородом на это звание претендуют Владивосток, Новый Уренгой, Калининград, Мурманск, Тула и Красноярск.

Проголосовать за столицу Приволжья можно до 10 декабря на сайте Росмолодежи.

Победитель конкурса сможет провести в городе проекты экосистемы Росмолодежи, получит экспертную и методическую поддержку от ведомства. Также город будет включен в программу комплексного развития молодежной политики в регионах России "Регион для молодых".

Кроме того, в Молодежной столице России появится арт-объект, состоящий из элементов благоустройства городской среды или уличного досуга.

Победитель голосования будет объявлен в декабре.

Напомним, в июне этого Нижний Новгород был выбран столицей детского туризма в России. Старт проекту был дан в октябре.