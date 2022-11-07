Фестиваль "Горьковская ёлка" вновь пройдёт в Нижнем Новгороде
Высшая школа искусств и дизайна откроется в ННГУ
Две гостиницы построят в "Квартале 1833 года" в центре города
Схема расположения вестибюлей новых станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
24 ноября 2022 19:12  [5] Главы районов Нижнего Новгорода лично проверяют качество уборки улиц
24 ноября 2022 18:48  [60] Юрий Шалабаев представил нижегородский опыт побратимских отношений на форуме БРИКС+
24 ноября 2022 18:41  [69] Нижний Новгород претендует на звание "Молодежной столицы России"
24 ноября 2022 18:27  [71] Мобилизованным нижегородцам отправлен очередной гуманитарный груз от "Волонтеров Победы"
24 ноября 2022 18:21  [247] Строительство ЖК из 11 домов в Автозаводском районе профинансировано на 6,1 млрд рублей
24 ноября 2022 18:09  [75] ВОЗ предупредила о возможной вспышке кори среди детей
24 ноября 2022 17:49  [85] Электроснабжение восстановлено у более чем 90% пострадавших от непогоды потребителей в Нижегородской области
24 ноября 2022 17:41  [79] Кибермошенники украли у россиян почти 4 млрд рублей за III квартал 2022 года
24 ноября 2022 17:17  [88] По программе "Единой России" и Минпросвещения в текущем году отремонтировано более тысячи школ в стране
24 ноября 2022 16:43  [124] Муниципалитеты Нижегородской области и 3 китайских города станут побратимами
Общество

Нижний Новгород претендует на звание "Молодежной столицы России"

24 ноября 2022 18:41  [69] Общество

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

Нижний Новгород претендует на звание "Молодежной столицы России". Об этом сообщили в пресс-службе полпреда президента РФ в ПФО.

Согласно информации, вместе с Нижним Новгородом на это звание претендуют Владивосток, Новый Уренгой, Калининград, Мурманск, Тула и Красноярск.

Проголосовать за столицу Приволжья можно до 10 декабря на сайте Росмолодежи.

Победитель конкурса сможет провести в городе проекты экосистемы Росмолодежи, получит экспертную и методическую поддержку от ведомства. Также город будет включен в программу комплексного развития молодежной политики в регионах России "Регион для молодых".

Кроме того, в Молодежной столице России появится арт-объект, состоящий из элементов благоустройства городской среды или уличного досуга.

Победитель голосования будет объявлен в декабре.

Напомним, в июне этого Нижний Новгород был выбран столицей детского туризма в России. Старт проекту был дан в октябре.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Молодежь
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph