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Общество

Юрий Шалабаев представил нижегородский опыт побратимских отношений на форуме БРИКС+

24 ноября 2022 18:48  [57] Общество
Фото: Telegram-канал Юрий Шалабаев

Фото: Telegram-канал Юрий Шалабаев

НИА "Нижний Новгород"

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в ходе международного муниципального форума БРИКС+ в Санкт-Петербурге рассказал об опыте побратимских отношений.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в своем выступлении Юрий Шалабаев затронул тему побратимских отношений как перспективу для социально-экономического развития муниципалитета.

"У Нижнего Новгорода в настоящее время 20 городов-побратимов, география которых весьма обширна. За последние три года Нижним Новгородом организовано и проведено более 70 мероприятий массового характера международного и межрегионального уровня, в том числе в сферах экономики, образования, культуры, молодежного и межмуниципального сотрудничества. Отмечу, например, фестиваль уличного искусства "МЕСТО", который в прошлом году вышел на международный уровень, и 6 экспертов из 4 стран (Австрии, Беларуси, Сербии, Финляндии) создали яркие граффити к 800-летию Нижнего Новгорода, провели семинары и мастер-классы", - заявил Юрий Шалабаев в рамках своего выступления.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород будет сотрудничать с четырьмя городами Дальнего Востока и Китая.

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Теги:
Побратим Юрий Шалабаев
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