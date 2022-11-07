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Общество

Главы районов Нижнего Новгорода лично проверяют качество уборки улиц

24 ноября 2022 19:12  [111] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Главы районов Нижнего Новгорода по поручению мэра Юрия Шалабаева лично проверяют качество уборки улиц. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно информации, сейчас в городе работают около 300 единиц техники и почти 1000 дорожных рабочих, а также техника и дворники ДУКов.

Как рассказал первый заместитель главы администрации города Дмитрий Сивохин, за прошедшие 2 дня в Нижнем Новгороде из-за ледяного дождя упали рекордные 575 деревьев.

Глава Приокского района Михаил Шатилов проверили качество уборки дорог и дворов микрорайонов Щербинки-1, Щербинки-2, Тропининский, 40 лет победы, Караваиха и Суриковский. Работа в районе проводится в круглосуточном режиме.

Ночью в Приокском районе уборка прошла на главных магистралях района и на ряде улиц, например, на Медицинской, Корейской, Полярной, Цветочной, Сахарова, Щербинки-1.

В Сормовском районе Светлана Горбунова проверила Военный городок и улицу Федосеенко. Некачественная уборка была отмечена на тротуарах у детского сада № 98 и школы № 81, тротуаре на ул. Федосеенко у домов 87 и 102, придомовых территорияху домов № 90, 91 по Федосеенко и проезде у дома № 99 по этой же улице.

В Канавинском районе ночью прибордюрные полосы очищали у кинотеатра "Москва" и Гордеевском виадуке, Канавинском мосту и Метромосту. Также уборка прошла на улицах Должанской, Самаркандской, Советской, Фильченкова, Коммунистической, Совнаркомовской, в сквере Канавинский, в сквере у ДК им. Ленина, в сквере по улице Сергея Есенина.

В Московском районе вывезено более 350 кубометров снега, израсходовано почти 670 тонн пескосоляной смеси. Очистка проходит на Сормовском шоссе, с улиц Стаж революции, Рябцева, Ярошенко (объездная).Также на ул. Бийской, Чаадаева, 32 и других было откачано 425 кубометров воды.

В Ленинском районе очистка и посыпка дорог прошли на улицах Академика Баха, Тургайской и других. Остановки общественного транспорта приведены в порядок вдоль улицы Космонавта Комарова, проспекта Ленина, прометены дороги по улице Радио, проспекте Ленина и других. Ночью снег вывезут с дороги на улице Новикова-Прибоя. На проспекте Ленина в районе Заречного рынка уже убраны деревья, упавшие после ледяного дождя.

В Автозаводском районе работы прошли на ул. Челюскинцев, Лоскутова, Строкина, Монастырка, Веденяпина, Старых производственников, Краснодонцев, пр. Кирова и др. У школы № 43, детского сада № 116, лицея № 165 и по другим адресам подрядчики вывезли снежные массы. На пр.Молодежном подрядная организация провела работы по расчистке и вывозу снега с парковок. Во дворах жилых домов работают более 900 дворников.

В Советском районе ночью ночью были обработаны тротуары на улице Бекетова. Уборка прошла на ул.Бекетова, ул. Юбилейной, ул. Пушкина, площади Лядова и ул. Ванеева. 

В Нижегородском районе работы проведены на улицах Родионова, Верхне-Печерской, Максима Горького, Казанском шоссе, Ильинской, Зеленском съезде, пл.Минина и других. Кроме того, уборка снега с последующей обработкой противогололедными материалами проводится на на набережной Федоровского, северах Интернационалистов и Нестерова, площади Маркина. Также была обработана улица Большая Покровская.

Ранее Юрий Шалабаев поручил обеспечить контроль за устранением последствий непогоды в Нижнем Новгороде.

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Теги:
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