Дома в четырёх районах Нижнего Новгорода временно отключили от систем ЖКХ 25 ноября Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключен от систем ЖКХ 25 ноября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Канавинском районе запланировано отключение электроэнергии на нескольких улицах. Так, с 9:00 до 17:00 света не будет по следующим адресам: ул. Губкина, 2-14; ул. Путейская, 24, 26, 28; ул. Таллинская, 10-22, 23а, 23-27, 27а, 27б, 28-44.

Кроме того, с 12:00 до 19:00 отключения будут производиться на ул. Журова, 15, 19а; ул. Искры, 12, 13, 14, 20, 22, 16/24; ул. Чонгарской, 23-28, 24/16.

Также в районе с 9:00 до 13:00 будет производиться отключение горячей воды. Временные неудобства придётся терпеть жильцам около 250 квартир в доме №37 по улице Чкалова.

В Нижегородском районе временно будет прекращено электроснабжение улицы Тургенева, в домах № 24, 24б, 26б, 28. Света не будет с 9:00 до 17:00.

В Ленинском районе в этот же промежуток времени без света останутся здания на пр. Ленина (д. 56, 58, 58а, 60), улицах Норильской (д. 16) и Подводников (д. 31).

С 10:00 до 13:00 электричество отключат в двух зданиях на улице Героя Попова: в многоквартирном доме № 7 и административном здании № 7а.

В Сормовском районе также запланировано отключение горячей воды по одному адресу: ул. Федосеенко 93. Работы будут производиться с 9:00 до 13:00.