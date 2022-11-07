Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
Две гостиницы построят в "Квартале 1833 года" в центре города
Заплати налоги до 1 декабря
Высшая школа искусств и дизайна откроется в ННГУ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
25 ноября 2022 10:09  [18] Режим ЧС межмуниципального характера введен в Нижегородской области
25 ноября 2022 09:34  [59] Дома в четырёх районах Нижнего Новгорода временно отключили от систем ЖКХ 25 ноября
24 ноября 2022 19:12  [312] Главы районов Нижнего Новгорода лично проверяют качество уборки улиц
24 ноября 2022 18:48  [284] Юрий Шалабаев представил нижегородский опыт побратимских отношений на форуме БРИКС+
24 ноября 2022 18:41  [256] Нижний Новгород претендует на звание "Молодежной столицы России"
24 ноября 2022 18:27  [241] Мобилизованным нижегородцам отправлен очередной гуманитарный груз от "Волонтеров Победы"
24 ноября 2022 18:21  [891] Строительство ЖК из 11 домов в Автозаводском районе профинансировано на 6,1 млрд рублей
24 ноября 2022 18:09  [236] ВОЗ предупредила о возможной вспышке кори среди детей
24 ноября 2022 17:49  [174] Электроснабжение восстановлено у более чем 90% пострадавших от непогоды потребителей в Нижегородской области
24 ноября 2022 17:41  [139] Кибермошенники украли у россиян почти 4 млрд рублей за III квартал 2022 года
Общество

Дома в четырёх районах Нижнего Новгорода временно отключили от систем ЖКХ 25 ноября

25 ноября 2022 09:34  [59] Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключен от систем ЖКХ 25 ноября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Канавинском районе запланировано отключение электроэнергии на нескольких улицах. Так, с 9:00 до 17:00 света не будет по следующим адресам: ул. Губкина, 2-14; ул. Путейская, 24, 26, 28; ул. Таллинская, 10-22, 23а, 23-27, 27а, 27б, 28-44.

Кроме того, с 12:00 до 19:00 отключения будут производиться на ул. Журова, 15, 19а; ул. Искры, 12, 13, 14, 20, 22, 16/24; ул. Чонгарской, 23-28, 24/16.

Также в районе с 9:00 до 13:00 будет производиться отключение горячей воды. Временные неудобства придётся терпеть жильцам около 250 квартир в доме №37 по улице Чкалова.

В Нижегородском районе временно будет прекращено электроснабжение улицы Тургенева, в домах № 24, 24б, 26б, 28. Света не будет с 9:00 до 17:00.

В Ленинском районе в этот же промежуток времени без света останутся здания на пр. Ленина (д. 56, 58, 58а, 60), улицах Норильской (д. 16) и Подводников (д. 31).

С 10:00 до 13:00 электричество отключат в двух зданиях на улице Героя Попова: в многоквартирном доме № 7 и административном здании № 7а.

В Сормовском районе также запланировано отключение горячей воды по одному адресу: ул. Федосеенко 93. Работы будут производиться с 9:00 до 13:00.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph