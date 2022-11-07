Две малолетние девочки пострадали во время пожара в Шахунье Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Пожар, ставший причиной гибели человека, произошёл сегодня утром в Шахунье. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 6:30 25 ноября. Горел деревянный частный дом на улице Восточной.

Пожарно-спасательные подразделения работали по рангу пожара №1 "БИС".

В 7:35 было ликвидировано открытое горение на площади 100 кв. м.

Как сообщили в ведомстве, в результате пожара пострадало два ребёнка - девочки 3 и 6 лет. Кроме того, в доме было обнаружено тело погибшего мужчины, его личность устанавливается.

Всего к тушению пожара т ликвидации его последствий было привлечено 5 единиц спецтехники и 14 человек личного состава.

Причина пожара устанавливается, добавили в МЧС.