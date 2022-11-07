Две малолетние девочки пострадали во время пожара в Шахунье

Пожар, ставший причиной гибели человека, произошёл сегодня утром в Шахунье. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 6:30 25 ноября. Горел деревянный частный дом на улице Восточной.
Пожарно-спасательные подразделения работали по рангу пожара №1 "БИС".
В 7:35 было ликвидировано открытое горение на площади 100 кв. м.
Как сообщили в ведомстве, в результате пожара пострадало два ребёнка - девочки 3 и 6 лет. Кроме того, в доме было обнаружено тело погибшего мужчины, его личность устанавливается.
Всего к тушению пожара т ликвидации его последствий было привлечено 5 единиц спецтехники и 14 человек личного состава.
Причина пожара устанавливается, добавили в МЧС.Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в результате пожара в доме на улице Горького в Нижнем Новгороде.
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