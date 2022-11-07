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Происшествия

Две малолетние девочки пострадали во время пожара в Шахунье

25 ноября 2022 09:48  [42] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Пожар, ставший причиной гибели человека, произошёл сегодня утром в Шахунье. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 6:30 25 ноября. Горел деревянный частный дом на улице Восточной.

Пожарно-спасательные подразделения работали по рангу пожара №1 "БИС".

В 7:35 было ликвидировано открытое горение на площади 100 кв. м.

Как сообщили в ведомстве, в результате пожара пострадало два ребёнка - девочки 3 и 6 лет. Кроме того, в доме было обнаружено тело погибшего мужчины, его личность устанавливается.

Всего к тушению пожара т ликвидации его последствий было привлечено 5 единиц спецтехники и 14 человек личного состава.

Причина пожара устанавливается, добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в результате пожара в доме на улице Горького в Нижнем Новгороде.

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Теги:
МЧС Пожар Шахунья
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