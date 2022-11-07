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Четыре человека пострадали в результате пожара в доме на улице Горького в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о пожаре в доме №154 по улице Максима Горького поступило сегодня в 17:37.
Пожар на площади 4 кв. м был ликвидирован в 18:18. Погибших в результате происшествия нет, пострадали 4 человека, в том числе один ребенок.
Всего из здания было эвакуировано 28 человек.
В настоящее время устанавливается причина пожара.
Ранее сообщалось, что мужчина стал жертвой пожара в Сормовском районе Нижнего Новгорода.
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