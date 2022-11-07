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Происшествия

Количество пострадавших от пожара в частном доме в Шахунье увеличилось до шести

25 ноября 2022 11:35  [39] Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской обалсти

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Количество пострадавших от пожара в частном доме в Шахунье увеличилось до шести. Об этом рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своём Telegram-канале.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в 6:30 25 ноября. Горел деревянный частный дом на улице Восточной. На место происшествия выехали все службы экстренного реагирования. В 7:35 было ликвидировано открытое горение на площади 100 кв. м.

По уточнённой информации, в доме в момент пожара находилось шесть человек.

Как сообщил глава регионального Минздрава, медицинская помощь потребовалась пятерым пострадавшим. Так, двое взрослых были осмотрены на месте, трое несовершеннолетних - 3, 6 и 16 лет - были госпитализированы в Шахунскую ЦРБ. Медики оценивают их состояние как стабильное, средней степени тяжести.

Шестой пострадавший - 72-летний мужчина - скончался.

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Теги:
Давид Мелик-Гусейнов Пожар Шахунья
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