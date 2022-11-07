Программа поддержки производителей детских товаров будет реализована в Нижегородской области Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Программа поддержки производителей детских товаров будет реализована в Нижегородской области. Ее анонс состоялся на XIII Конгрессе производителей индустрии детских товаров (ИДТ).

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в регионе работает более 50 компаний-производителей детских товаров, которые изготавливают школьную и детскую форму, одежду и обувь, постельные принадлежности и мебель для детей, средства гигиены и детскую косметику, игрушки и игровое оборудование.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов рассказал, что вместе с экспертами Ассоциации ИДТ был подготовлен проект "дорожной карты" по развитию индустрии детских товаров на 2023-2024 годы, которая включает проведение мониторинга потребностей образовательных учреждений в детских товарах.

Также для популяризации нижегородских товаров и разработки рекомендаций будет создана межведомственная рабочая группа, в которую войдут представители профильных министерств.

Кроме того, региональный Минпром будут помогать предприятиям в получении документов, подтверждающих производство товара в России. Этот сертификат необходим для процедуры госзакупок и подтверждает безопасность продукции.

Ранее сообщалось, что программу поддержки предпринимателей Нижнего Новгорода продлили на 2023 год.