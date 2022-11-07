Уголовное дело заведено на охотника в Кулебакском районе за незаконный отстрел лося Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Уголовное дело заведено на охотника в Кулебакском районе за незаконный отстрел лося. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, сотрудники ГИБДД на трассе Владимир-Муром-Арзамас остановили автомобиль 42-летнего пьяного мужчине. В машине присутствовал сильный запах крови. Полицейские в ходе осмотра транспортного средства обнаружили разделанное мясо животного.

Как рассказал подозреваемый, он, не имея лицензии на добычу, подстрелил лося на территории Кулебакского районного лесничества, разделал его на месте и отвез часть мяса домой. Спустя время вернулся, чтобы забрать оставшуюся часть мяса, в этот момент он и был задержан.

При обыске в доме подозреваемого было обнаружено разделанное мясо, в машине - ружье, а в лесу гильзы и шкура животного.

Своими действиями мужчина нанес ущерб Минлесхозу региона на сумму 240 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 258 ч. 2 УК РФ (незаконная охота).

Также на мужчину заведено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость), так как ранее уже был наказан за подобное правонарушение.

Ему грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что жителю Сосновского района грозит до двух лет лишения свободы за незаконный отстрел лося.