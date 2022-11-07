Директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов отмечен специальным призом премии "Человек года-2022" Экономика

Директор Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" Александр Фролов получил специальный приз премии "Человек года-2022" по версии издания "Деловой квартал – Нижний Новгород". Церемония награждения лауреатов премии состоялась 24 ноября.

Награда Александру Фролову вручена за своевременное привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов в развитие теплосетевой инфраструктуры региона и обеспечение технологического суверенитета страны в условиях внешнего санкционного давления.

"Считаю вручение награды высокой оценкой работы всего коллектива энергетиков филиала. Вкладываясь в модернизацию станций и перекладку теплосетей, мы инвестируем в качество теплоснабжения и комфорт потребителей", – говорит Александр Фролов.

Общий объем ремонтной и инвестиционной программы Нижегородского филиала "Т Плюс" в 2022 году превысил 2,5 млрд рублей без НДС, что на 0,2 млрд рублей больше, чем в 2021 году.

Компания успешно реализовала проекты первого года двухлетней программы реконструкции систем теплоснабжения Дзержинска и Кстово с привлечением льготного кредита Фонда содействия реконструкции ЖКХ. Соглашение о софинансировании между Фондом, ПАО "Т Плюс" и правительством Нижегородской области было подписано в мае. В Дзержинске в рамках программы в текущем году переложено 4,4 км трубопроводов магистральных тепловых сетей, в Кстове – 1,7 км, общий объемом инвестиций в проекты составил 341 млн. рублей.

Масштабные проекты модернизации оборудования реализуются в этом году на всех станциях и тепловых сетях филиала.

В числе крупнейших мероприятий – реконструкция водоподготовительных установок Дзержинской ТЭЦ с переходом на современную технологию противоточного ионообмена. Инвестиции в проект составят 193 млн. рублей. Новое высокотехнологичное оборудование повысит эффективность работы установки, благоприятно скажется на экологической ситуации в городе.

Ранее в текущем году три новых противоточных блока химического обессоливания воды были введены в эксплуатацию на Новогорьковской ТЭЦ. Бюджет этого инвеспроекта составил 230 млн рублей.

На Сормовской ТЭЦ проводится монтаж водогрейного котла мощностью 50 Гкал/ч. Реализация проекта стоимостью 186,4 млн рублей повысит эффективность станции и сократит объемы выбросов в атмосферу.

Также в 2022 году Нижегородский филиал "Т Плюс" инвестировал 113 млн рублей в реконструкцию и автоматизацию шести котельных в Кстовском муниципальном округе, провел полное техническое перевооружение павильона №3 магистральных тепловых сетей в Дзержинске, реализовал другие значимые проекты.

Региональная премия "Человек года" вручается с 2007 года руководителям компаний, которые внесли наибольший вклад в развитие своей отрасли. В 2017 году Александр Фролов получил награду премии в номинации "Реноватор года".