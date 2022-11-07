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Нижегородцы до 2 декабря могут принять участие в голосовании за номинантов премии "Лучшие в спорте-2022". Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.
Согласно информации, отдать свой голос можно в следующих номинациях: "Лучший журналист", "За преданность спорту", "Спортивная команда года", "Молодое дарование", "Прорыв года", "Спортсмен года", "Спортивная династия", "Лучшая организация адаптивного спорта".
Конкурс пройдет в два этапа. Сначала состоится онлайн-голосование на сайте до 2 декабря, по итогам которого будут определены три кандидата в каждой номинации.
Победителей будет определять конкурсная комиссия на втором этапе. Итоги будут подведены до 13 декабря.
Ранее сообщалось, что "Школа родителей спортсменов" откроется в Нижегородской области в 2023 году.
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