Перечень водоемов для обследования и расчистки в Нижегородской области будет расширен Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Перечень водоемов для обследования и расчистки в Нижегородской области будет расширен. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, депутаты Заксобрания региона на заседании 24 внесли поправки в закон "Об охране и использовании водных объектов Нижегородской области". Теперь государственные и муниципальные учреждения наделены полномочиями по осуществлению водохозяйственных мероприятий, что позволит увеличить количество водоемов для очистки и охраны.

Как пояснил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров, изменение закона позволит оперативно проводить работы по очистке и защите водных объектов, а также дает возможность привлекать средства субвенций и использовать средства и ресурсы учреждений на водохозяйственные мероприятия.

Кроме того, в поправках разъясняется понятие "водохозяйственные мероприятия" - комплекс мер по изучению, использованию, охране водных объектов, находящихся в собственности государства или муниципалитета, а также действия по предотвращению негативного воздействия вод и его последствий.

Ранее сообщалось, что шесть очистных сооружений запустят в Нижегородской области до конца года.

Также напомним, в июне Заксобрание Нижегородской области обратилось к Михаилу Мишустину с просьбой продлить проекты "Чистая вода" и "Оздоровление Волги".