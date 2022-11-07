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Перечень водоемов для обследования и расчистки в Нижегородской области будет расширен. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Согласно информации, депутаты Заксобрания региона на заседании 24 внесли поправки в закон "Об охране и использовании водных объектов Нижегородской области". Теперь государственные и муниципальные учреждения наделены полномочиями по осуществлению водохозяйственных мероприятий, что позволит увеличить количество водоемов для очистки и охраны.
Как пояснил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров, изменение закона позволит оперативно проводить работы по очистке и защите водных объектов, а также дает возможность привлекать средства субвенций и использовать средства и ресурсы учреждений на водохозяйственные мероприятия.
Кроме того, в поправках разъясняется понятие "водохозяйственные мероприятия" - комплекс мер по изучению, использованию, охране водных объектов, находящихся в собственности государства или муниципалитета, а также действия по предотвращению негативного воздействия вод и его последствий.
Ранее сообщалось, что шесть очистных сооружений запустят в Нижегородской области до конца года.
Также напомним, в июне Заксобрание Нижегородской области обратилось к Михаилу Мишустину с просьбой продлить проекты "Чистая вода" и "Оздоровление Волги".
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