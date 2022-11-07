Нацпроекты — людям
Схема расположения вестибюлей новых станций метро в Нижнем Новгороде
Премию Russian Event Awards получили 13 нижегородских проектов
Фестиваль "Горьковская ёлка" вновь пройдёт в Нижнем Новгороде
Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
25 ноября 2022 14:36  [47] Число бюджетных мест в ПИМУ на следующий учебный год будет увеличено
25 ноября 2022 14:25  [60] Торжественная церемония открытия III Международной хоровой ассамблеи "Coro di Linguisti" прошла вчера на Нижегородской ярмарке
25 ноября 2022 14:17  [96] Еще три парковки в районе площади Горького в Нижнем Новгороде станут платными с 28 ноября
25 ноября 2022 14:03  [73] Перечень водоемов для обследования и расчистки в Нижегородской области будет расширен
25 ноября 2022 12:53  [154] Коллекция одежды и аксессуаров "Вместе за Нижний" поступила в продажу
25 ноября 2022 12:14  [119] Александр Тюрин избран председателем Координационного совета организаций профсоюзов Арзамаса
25 ноября 2022 11:20  [290] Проект строительства ВСМ Москва - Нижний Новгород был приостановлен
25 ноября 2022 11:12  [119] Чествование многодетных семей с новорожденными прошло в рамках Дня матери в Дзержинске
25 ноября 2022 10:53  [155] Морозную погоду до -15° принесёт антициклон в Нижегородскую область на выходные
25 ноября 2022 10:09  [383] Режим ЧС межмуниципального характера введен в Нижегородской области
Общество

Перечень водоемов для обследования и расчистки в Нижегородской области будет расширен

25 ноября 2022 14:03  [73] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Перечень водоемов для обследования и расчистки в Нижегородской области будет расширен. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, депутаты Заксобрания региона на заседании 24 внесли поправки в закон "Об охране и использовании водных объектов Нижегородской области". Теперь государственные и муниципальные учреждения наделены полномочиями по осуществлению водохозяйственных мероприятий, что позволит увеличить количество водоемов для очистки и охраны.

Как пояснил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров, изменение закона позволит оперативно проводить работы по очистке и защите водных объектов, а также дает возможность привлекать средства субвенций и использовать средства и ресурсы учреждений на водохозяйственные мероприятия.

Кроме того, в поправках разъясняется понятие "водохозяйственные мероприятия" - комплекс мер по изучению, использованию, охране водных объектов, находящихся в собственности государства или муниципалитета, а также действия по предотвращению негативного воздействия вод и его последствий.

Ранее сообщалось, что шесть очистных сооружений запустят в Нижегородской области до конца года.

Также напомним, в июне Заксобрание Нижегородской области обратилось к Михаилу Мишустину с просьбой продлить проекты "Чистая вода" и "Оздоровление Волги".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Водоёмы Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph