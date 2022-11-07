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Спорт

Три муниципальные лыжные трассы будут доступны в Нижнем Новгороде этой зимой

25 ноября 2022 15:21  [93] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Три муниципальные лыжные трассы будут доступны в Нижнем Новгороде этой зимой. Об этом сообщили в департаменте спорта и физической культуры городской администрации.

Согласно информации, в Нижнем Новгороде будут работать следующие трассы:

- на базе МБУ "Спортивная школа олимпийского резерва № 5 по лыжным гонкам" - ул. Корейская, 22. Ее протяженность составляет 10 км. Работает круглосуточно;

- МБУ "Спортивная школа "Нижегородец", ул. Дубравная, 19. Протяженность - 2 км, 3 км и 5 км. Часы работы: с 8:00 до 17:00;

- МБУ "Спортивная школа "Сормово", ул. Дубравная, 21. Протяженность - 2 и 3 км. Часы работы с 8:00 до 17:00.

Как рассказал директор департамента физической культуры и спорта Антон Ермаков, трассы будут работать при наличии снежного покрова не менее 30 см и благоприятных погодных условий.

Ранее сообщалось, что около 50 катков зальют в Нижнем Новгороде этой зимой.

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Теги:
Лыжный спорт
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