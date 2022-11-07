Около 50 катков зальют в Нижнем Новгороде этой зимой Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 50 катков зальют в Нижнем Новгороде этой зимой. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на администрацию города.

Согласно информации, катки в ближайшее время появятся у общеобразовательных и спортивных школ, во дворах жилых домов и на территориях торговых центров.

Сейчас на коньках по субботам и воскресеньям с 18:00 до 20:30 можно на стадионе "Труд".

Каток в парке "Швейцария" планируется открыть 1 декабря. Также будут доступны площадки у кинотеатра "Россия", в Автозаводском парке, ФОКах "Заречье" и "Северная звезда".

В Минспорта Нижегородской области добавили, что в регионе работают два ледовых дворца, ледовый каток в Ковернино и 36 ФОКов с крытыми катками. В части из них на коньках можно покататься круглый год. Например, в ФОКе "Ока" в Дзержинске ледовые катания в выходные дни проводятся с июля.

Кроме того, для посещения доступен каток в ледовом комплексе "Хохлома-арена" в посёлке Ковернино, который открылся 4 ноября.