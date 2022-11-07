Столовая школы №24 Нижнего Новгорода признана лучшей в России Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Столовая школы №24 Нижнего Новгорода признана лучшей в России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Напомним, что эта школа и школа №16 в Арзамасе стали лучшими на региональном этапе Всероссийского конкурса.

Согласно информации, нижегородская школа победила в номинации "Лучшая столовая школы города-миллионника" конкурса "Лучшая школьная столовая 2022".

В финале конкурса в Москве приняли участие директор школы Полина Сущевская, заместитель директора Елена Мухина и ответственная за питание Елена Митрофанова.

Всего в соревнованиях в этом году приняли участие 400 человек из 75 регионов страны. Они оформляли тематические столы "Школьное питание будущего", проходили блиц-опрос "Три вопроса от родителей" и квест-практикум "Безопасный пищеблок", а также соревновались в Кулинарном баттле", на котором приготовленные блюда из школьного меню оценивали профессионалы ресторанного бизнеса.

Как рассказала Полина Сущевская, в школе №24 учится более 800 человек и для обеспечения их питанием был модернизирован пищеблок, проведен ремонт столовой с увеличением посадочных мест.

Также от Нижегородской области в финал конкурса вышла школа №16 Арзамаса. По итогам состязания сотрудник учреждения Наталья Цыбанина заняла 12-е место в индивидуальном конкурсе " Лучший повар школьного питания".

Ранее депутаты Думы Нижнего Новгорода обсудили питание в школьных столовых.

Также напомним, что школа-интернат №9 в Городце заняла третье место на Всероссийском конкурсе "Доброшкола 2022".