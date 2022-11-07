Два рыбака утонули в Волге в Борском районе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Два рыбака утонули в Волге в Борском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, утром 24 ноября 47-летний и 64-летний мужчины отправились на рыбалку около поселка Октябрьский, но к вечеру не вернулись домой.

Приехавшие на место рыбалки родственники обнаружили пустой и берег и рыбацкое снаряжение на поверхности полыньи.

О происшествии было сообщено в 21:00. Тело первого рыбака водолазы извлекли в 21:55, второго - в 22:05.

Как сообщили в ГУ МЧС, в Нижегородской области уже зафиксировано 4 провала людей под лед, в результате которых погибло 3 человека, спасено 2 детей.

Напомним, что 22 ноября в поселке Октябрьском также утонул рыбак.