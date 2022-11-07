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Компания Meta* внесена в реестр экстремистских организаций. Об этом сообщает телеканал "360".
Напомним, что Instagram* и Facebook*, принадлежащие Meta*, заблокированы на территории России в марте 2022 года. Решение о признании американской компании экстремисткой было вынесено 21 марта.
При этом мессенджер WhatsApp, также принадлежащий Meta*, под решение суда не подпал, поскольку не осуществляет публичное распространение информации.
Согласно информации, Meta* стала 96-й организацией, внесенной в Перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности.
Попадание в реестр экстремистских организаций влечет за собой заморозку счетов в российских банках.
* Корпорация Meta — признана в РФ экстремистской и запрещена.
** Facebook — соцсеть принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.
***Instagram — соцсеть принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.
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