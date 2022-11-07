Компания Meta внесена в реестр экстремистских организаций Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Компания Meta* внесена в реестр экстремистских организаций. Об этом сообщает телеканал "360".

Напомним, что Instagram* и Facebook*, принадлежащие Meta*, заблокированы на территории России в марте 2022 года. Решение о признании американской компании экстремисткой было вынесено 21 марта.

При этом мессенджер WhatsApp, также принадлежащий Meta*, под решение суда не подпал, поскольку не осуществляет публичное распространение информации.

Согласно информации, Meta* стала 96-й организацией, внесенной в Перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности.

Попадание в реестр экстремистских организаций влечет за собой заморозку счетов в российских банках.

* Корпорация Meta — признана в РФ экстремистской и запрещена.

** Facebook — соцсеть принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.

***Instagram — соцсеть принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.