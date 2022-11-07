Движение транспорта запретят возле Дворца спорта на проспекте Гагарина в выходные Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде 26 и 27 ноября будут запрещены движение и парковка транспорта по местному проезду проспекта Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Согласно информации, ограничения в эти дни будут действовать по периметру Дворца спорта "Нагорный" (пр. Гагарина, 29) с 7:00 до 22:00.

Ограничения вводятся в связи с проведением спортивных мероприятий.

Так, в субботу, 26 ноября, ХК "Торпедо" проведёт домашнюю игру с питерским СКА.

В воскресенье, 27 ноября, в рамках Единой лиги ВТБ во Дворце Спорта состоится благотворительный баскетбольный матч "Пари НН" - "Зенит".

Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в департаменте.

Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут эвакуировать на спецстоянку.