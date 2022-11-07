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Общество

Более 100 нижегородцев за последние 2 дня обратились за медпомощью после падения на льду

25 ноября 2022 17:46  [28] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 100 нижегородцев за последние 2 дня обратились за медпомощью после падения на льду. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на ГКУЗ НО "Нижегородский территориальный центр медицины катастроф".

Согласно информации, с 8 утра 22 ноября до 8 утра 24 ноября в нижегородские травмпункты после падения на скользких дорогах обратились более 100 человек.

Госпитализация потребовалась только 13 нижегородцам, в том числе 4 детям.

С холодовыми травмами из-за низких температур обратились 7 человек. Из них трое взрослых отправлены на лечение в больницу. При этом травм в результате падения льда на людей зафиксирована не было.

Ранее сообщалось, что гололед в Нижегородской области сохранится до 27 ноября.

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Теги:
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