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Более 100 нижегородцев за последние 2 дня обратились за медпомощью после падения на льду. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на ГКУЗ НО "Нижегородский территориальный центр медицины катастроф".
Согласно информации, с 8 утра 22 ноября до 8 утра 24 ноября в нижегородские травмпункты после падения на скользких дорогах обратились более 100 человек.
Госпитализация потребовалась только 13 нижегородцам, в том числе 4 детям.
С холодовыми травмами из-за низких температур обратились 7 человек. Из них трое взрослых отправлены на лечение в больницу. При этом травм в результате падения льда на людей зафиксирована не было.
Ранее сообщалось, что гололед в Нижегородской области сохранится до 27 ноября.
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