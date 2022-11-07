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Гололед в Нижегородской области сохранится до 27 ноября. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Согласно информации, неблагоприятные погодные условия сохранятся и в ближайшие выходные - 26 и 27 ноября.
Водителям и пешеходам рекомендуется быть предельно внимательными на дорогах.
Напомним, в Нижегородской области для борьбы с последствиями ледяного дождя введен режим ЧС межмуниципального характера.
Глеб Никитин поручил нижегородским главам МСУ немедленно реагировать на обращения жителей из-за ледяного дождя.
Ранее Давид Мелик-Гусейнов рекомендовал нижегородским пешеходам быть предельно аккуратными на улице.
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