Гололед в Нижегородской области сохранится до 27 ноября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Гололед в Нижегородской области сохранится до 27 ноября. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, неблагоприятные погодные условия сохранятся и в ближайшие выходные - 26 и 27 ноября.

Водителям и пешеходам рекомендуется быть предельно внимательными на дорогах.

Напомним, в Нижегородской области для борьбы с последствиями ледяного дождя введен режим ЧС межмуниципального характера.

Глеб Никитин поручил нижегородским главам МСУ немедленно реагировать на обращения жителей из-за ледяного дождя.

Ранее Давид Мелик-Гусейнов рекомендовал нижегородским пешеходам быть предельно аккуратными на улице.