Герман Карачевский: "Наша молодежь искренне заинтересована вопросами экологии" Общество

25 ноября в городской Думе Нижнего Новгорода прошел Форум молодежных инициатив. Председатель постоянной комиссии по экологии Герман Карачевский, выступивший на нем в качестве эксперта, рассказал, какие законотворческие инициативы были предложены его участниками в сфере экологии:

"Сегодня в городской Думе Нижнего Новгорода в третий раз прошел Форум молодежных инициатив. В этом году мероприятие получило межрегиональный статус: в нем приняли участие молодые парламентарии из разных городов Приволжского федерального округа. Ребята к нам приехали очень активные, во всех семи секциях проходили бурные дискуссии.

Я как председатель профильной постоянной комиссии городской Думы принял участие в работе экологической секции. Вместе с заместителем председателя комитета Законодательного Собрания по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Андреем Николаевичем Тарасовым обсудили с молодыми активистами из Дзержинска, Городца, Нижнего Новгорода их инициативы. С молодежью всегда интересно общаться! Особенно любопытно было послушать мнение участницы форума из Перми.

В целом, молодежных инициатив в сфере экологии на форуме было представлено много, ребята искренне заинтересованы вопросами охраны окружающей среды и бережного отношения к природе. Их предложения касались совершенно разных тем: от раздельного сбора мусора и содержания контейнерных площадок до сохранения озелененных территорий", - отметил Герман Карачевский.

"В качестве основной наша секция остановилась на идее, связанной с градостроительным развитием. Наш город развивается, появляются новые застроенные территории. Участники форума предложили ввести закон, предусматривающий, чтобы застройщик при получении участка под строительство брал на себя обязательства по устройству в новом микрорайоне парка или сквера. Процент территории, занимаемой зелеными насаждениями, должен быть закреплен в проекте планировки. Очень важно, чтобы еще на стадии проектирования нового жилого комплекса заранее было выделено место, где жители смогут отдыхать в приятной обстановке, среди деревьев, клумб и кустарников.

Если депутаты Законодательного Собрания поддержат данную инициативу, то мы сможем транслировать такой опыт на другие города ПФО.

Думаю, что в будущем количество участников молодежного форума будет только расти, к нам присоединятся все новые и новые города. Нижегородцы в свою очередь получили приглашение познакомиться с работой молодежных палат и парламентов в других регионах. Будем и дальше обмениваться опытом взаимодействия органов власти с молодежью!", - резюмировал председатель постоянной комиссии по экологии Гордумы.