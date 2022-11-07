Нацпроекты — людям
Фестиваль "Горьковская ёлка" вновь пройдёт в Нижнем Новгороде
Заплати налоги до 1 декабря
Премию Russian Event Awards получили 13 нижегородских проектов
Высшая школа искусств и дизайна откроется в ННГУ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
26 ноября 2022 13:48  [9] Андрей Гнеушев принял участие в финале Акселератора социальных решений Агентства стратегических инициатив
26 ноября 2022 12:35  [87] Очередные заседания клубов работодателей состоятся в Нижегородской области
26 ноября 2022 09:37  [145] Почти тысяча жалоб на ДУКи поступила в Борский отдел ГЖИ с начала года
26 ноября 2022 09:04  [140] Герман Карачевский: "Наша молодежь искренне заинтересована вопросами экологии"
25 ноября 2022 21:46  [423] Проект НРО "Союза пенсионеров России" "Мост дружбы" презентуют в рамках Всероссийского форума "Zа победу!"
25 ноября 2022 20:58  [308] Заместитель гендиректора ПАО "Россети" Евгения Ляпунов провел в Нижнем Новгороде штаб о восстановительных работах
25 ноября 2022 18:32  [339] Ресурс по актуализации документов воинского учета создадут в России
25 ноября 2022 18:32  [475] Схемы электроснабжения в Богородском районе планируется стабилизировать до конца дня
25 ноября 2022 18:12  [252] Более 1,7 тысяч тонн пескосоляной смеси использовали в Дзержинске для борьбы с гололедом
25 ноября 2022 17:46  [277] Более 100 нижегородцев за последние 2 дня обратились за медпомощью после падения на льду
Общество

Очередные заседания клубов работодателей состоятся в Нижегородской области

26 ноября 2022 12:35  [87] Общество

Заседания клубов работодателей пройдут в четырех районных центрах занятости населения (ЦЗН) Нижегородской области. Об этом сообщили в Управлении по труду и занятости населения региона.

28 ноября мероприятие состоится в Большеболдинском (с 10.00 до 12.00), Краснобаковском (с 14.00 до 15.00) и Лысковском (с 14.00 до 16.00) центрах занятости, 30 ноября – в Вадском ЦЗН (с 15.00 до 16.00).

Кадровые консультанты ЦЗН в формате семинара обсудят с работодателями актуальные вопросы взаимодействия в сфере занятости населения.

Планируется рассмотреть такие вопросы, как соблюдение требований законодательства в сфере занятости; трудоустройство отдельных категорий граждан (инвалидов и несовершеннолетних) на квотируемые рабочие места; использование единой цифровой платформы "Работа в России".

Кроме того, участникам семинаров расскажут об антикризисных программах, которые предусматривают профессиональное обучение работников, находящихся под риском увольнения; о временных и общественных работах; субсидировании на трудоустройство отдельных категорий граждан; о временном переводе сотрудников в другую организацию, испытывающую потребность в кадрах.

Напомним, Нижегородская область вошла в число первых 19 регионов страны, присоединившихся к проекту использования портала "Работа в России".

 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Занятость и безработица
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph