Очередные заседания клубов работодателей состоятся в Нижегородской области Общество

Заседания клубов работодателей пройдут в четырех районных центрах занятости населения (ЦЗН) Нижегородской области. Об этом сообщили в Управлении по труду и занятости населения региона.

28 ноября мероприятие состоится в Большеболдинском (с 10.00 до 12.00), Краснобаковском (с 14.00 до 15.00) и Лысковском (с 14.00 до 16.00) центрах занятости, 30 ноября – в Вадском ЦЗН (с 15.00 до 16.00).

Кадровые консультанты ЦЗН в формате семинара обсудят с работодателями актуальные вопросы взаимодействия в сфере занятости населения.

Планируется рассмотреть такие вопросы, как соблюдение требований законодательства в сфере занятости; трудоустройство отдельных категорий граждан (инвалидов и несовершеннолетних) на квотируемые рабочие места; использование единой цифровой платформы "Работа в России".

Кроме того, участникам семинаров расскажут об антикризисных программах, которые предусматривают профессиональное обучение работников, находящихся под риском увольнения; о временных и общественных работах; субсидировании на трудоустройство отдельных категорий граждан; о временном переводе сотрудников в другую организацию, испытывающую потребность в кадрах.

Напомним, Нижегородская область вошла в число первых 19 регионов страны, присоединившихся к проекту использования портала "Работа в России".