Два человека погибли в ДТП под Дзержинском Происшествия

Мужчина и женщина погибли в дорожно-транспортном происшествии в районе Дзержинска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Нижегородской области.

Авария произошла 25 ноября около 21.00 на 16 км Бабинского кольца.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево. В результате погиб сам водитель, а также женщина-пассажир.

Ранее сообщалось, что привязанная к автомобилю "ватрушка" с пассажирами врезалась в газовую опору в Нижегородской области.