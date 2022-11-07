Два человека погибли в ДТП под Дзержинском

Мужчина и женщина погибли в дорожно-транспортном происшествии в районе Дзержинска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Нижегородской области.
Авария произошла 25 ноября около 21.00 на 16 км Бабинского кольца.
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево. В результате погиб сам водитель, а также женщина-пассажир.
Ранее сообщалось, что привязанная к автомобилю "ватрушка" с пассажирами врезалась в газовую опору в Нижегородской области.
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