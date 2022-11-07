Аэромобильная группировка МЧС ведет работу по устранению последствий ледяного дождя в Богородском округе

Фото: пресс-служба МЧС Нижегородской области
Пожарные и спасатели регионального МЧС 26 ноября прибыли в Богородский городской округ, где принимают участие в расчистке линий электропередач для обеспечения работы энергетиков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Нижегородской области.
Также в работе задействованы пожарно-спасательные подразделения наиболее пострадавших от непогоды муниципальных образований.
В Богородском городском округе в настоящее время продолжается работа на площади свыше 2,5 км территорий, прилегающих к ЛЭП, в ней участвуют 66 человек и 8 единиц техники.
Ранее сообщалось, что замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак прибыл в Богородский городской округ.
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