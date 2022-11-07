Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак прибыл в Богородский городской округ

Фото: minenergo.gov.ru
Заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак 26 ноября находится в Богородском городском округе Нижегородской области. Об этом сообщили в Минэнерго России.
Ранее в ряде населенных пунктов Богородского округа возникли проблемы с электроэнергией после прошедшего в регионе ледяного дождя
Евгений Грабчак посетил деревню Бурцево, и пообщался с местными жителями. Также ожидается, что замглавы Минэнерго РФ проведет штаб по ликвидации последствий ледяного дождя.
Напомним, что режим ЧС межмуниципального характера был введен в Нижегородской области. Ранее электроснабжение было восстановлено у более чем 90% пострадавших от непогоды потребителей в Нижегородской области.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+