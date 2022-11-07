Нацпроекты — людям
Заплати налоги до 1 декабря
Высшая школа искусств и дизайна откроется в ННГУ
Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
Две гостиницы построят в "Квартале 1833 года" в центре города
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
26 ноября 2022 21:22  [6] Электроснабжение Сосновского района полностью восстановлено
26 ноября 2022 20:15  [100] Глеб Никитин и Евгений Грабчак провели оперштаб по обеспечению электробезопасности Нижегородской области
26 ноября 2022 17:40  [176] Дорогу из Нижнего Новгорода в Кстово отремонтируют в 2023 году
26 ноября 2022 16:20  [140] Ученый Мининского университета получил награду за разработки в методологии педагогики
26 ноября 2022 14:46  [345] Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак прибыл в Богородский городской округ
26 ноября 2022 13:48  [208] Андрей Гнеушев принял участие в финале Акселератора социальных решений Агентства стратегических инициатив
26 ноября 2022 12:35  [206] Очередные заседания клубов работодателей состоятся в Нижегородской области
26 ноября 2022 09:37  [223] Почти тысяча жалоб на ДУКи поступила в Борский отдел ГЖИ с начала года
26 ноября 2022 09:04  [192] Герман Карачевский: "Наша молодежь искренне заинтересована вопросами экологии"
25 ноября 2022 21:46  [501] Проект НРО "Союза пенсионеров России" "Мост дружбы" презентуют в рамках Всероссийского форума "Zа победу!"
Общество

Глеб Никитин и Евгений Грабчак провели оперштаб по обеспечению электробезопасности Нижегородской области

26 ноября 2022 20:15  [100] Общество

Глеб Никитин и замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак провели заседание оперштаба по обеспечению электробезопасности Нижегородской области. 

Как рассказал глава региона в своем Telegram-канале, разговор во время заседания получился непростым.

"И мое мнение, и коллег из Минэнерго - территориальная сетевая организация переоценила свои возможности. Из-за этого прогнозы по восстановлению питания постоянно корректировались. Люди ждали света, а в итоге сроки сдвигаются до сих пор", - написал губернатор.

По его словам, в настоящее время ситуация продолжает оставаться сложной. 

"На пике отключений 23 ноября без света было около 120 тысяч человек. Сейчас примерно 13,5 тысяч (это 125 населённых пунктов в 8 муниципалитетах). При этом цифра меняется. Происходят новые обрывы", - отметил Глеб Никитин.

Над устранением последствий сейчас работают 179 бригад, в том числе из других регионов. Администрации муниципальных органов обеспечивают местное население пунктами временного размещения, организовывают подвоз воды. 

"За каждым населенным пунктом, где нет света, закреплён куратор от правительства региона или муниципалитета. Работа ведётся в круглосуточном режиме", - подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак прибыл в Богородский городской округ.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Электроэнергия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph