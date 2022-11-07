Глеб Никитин и Евгений Грабчак провели оперштаб по обеспечению электробезопасности Нижегородской области Общество

Глеб Никитин и замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак провели заседание оперштаба по обеспечению электробезопасности Нижегородской области.

Как рассказал глава региона в своем Telegram-канале, разговор во время заседания получился непростым.

"И мое мнение, и коллег из Минэнерго - территориальная сетевая организация переоценила свои возможности. Из-за этого прогнозы по восстановлению питания постоянно корректировались. Люди ждали света, а в итоге сроки сдвигаются до сих пор", - написал губернатор.

По его словам, в настоящее время ситуация продолжает оставаться сложной.

"На пике отключений 23 ноября без света было около 120 тысяч человек. Сейчас примерно 13,5 тысяч (это 125 населённых пунктов в 8 муниципалитетах). При этом цифра меняется. Происходят новые обрывы", - отметил Глеб Никитин.

Над устранением последствий сейчас работают 179 бригад, в том числе из других регионов. Администрации муниципальных органов обеспечивают местное население пунктами временного размещения, организовывают подвоз воды.

"За каждым населенным пунктом, где нет света, закреплён куратор от правительства региона или муниципалитета. Работа ведётся в круглосуточном режиме", - подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак прибыл в Богородский городской округ.