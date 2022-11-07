Электроснабжение Сосновского района полностью восстановлено Общество

В настоящее время восстановлено электроснабжение всех населённых пунктов Сосновского округа. Об этом сообщил глава МСУ Сосновского района Анатолий Зимин.

По его словам, продолжают отрабатываться индивидуальные заявки от жителей, поступающие через ЕДДС. Ни одна заявка не останется без внимания и решения, подчеркнул глава района.

Работы по восстановлению энергосистемы Сосновского продолжаются в круглосуточном режиме и будут завершены лишь при выходе на штатный режим и отработав все заявки граждан. В связи с этим возможны краткосрочные "точечные" отключения.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин и Евгений Грабчак провели оперштаб по обеспечению электробезопасности Нижегородской области.