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Общество

Шесть пунктов обогрева развернули в Богородском округе

27 ноября 2022 09:41  [95] Общество
фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Шесть пунктов обогрева развернули в Богородском округе. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

В частности, мобильные пункты смонтированы в ДК Теряево, ДК Буревестник (для жителей д. Крутец, Ефимьево, Бурцево), ДК Шавриха, завод Патриот и столовая администрации округа в Богородске, а также городок жизнеобеспечения МЧС в Арапово. Для обогрева также задействованы автобусы (населённые пункты: Ефимьево, Банниково, Поляны, Шумилово, Арапово, Швариха).

Согласно информации, три человека воспользовались пунктом временного размещения.

Также сотрудники администрации округа совместно с волонтёрами проводят домовой обход для выявления потребностей и их отработке (обеспечение дровами, бензином, питьевой водой). Задействовано 23 таких экипажа.

Для жителей Богородского муниципального округа круглосуточно работают телефоны "горячей линии": (83170) 2-47-04 и 2-33-63 (также по этому номеру можно оставить заявку на размещение в ПВР).

По состоянию на 18:00 26 ноября без электроэнергии в округе оставались 69 населённых пунктов, порядка 8 тыс. жителей. Проводится подключение деревни Куликово.

Ранее сообщалось, что электроснабжение Сосновского района полностью восстановлено.

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Теги:
Богородский район Морозы Погода
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