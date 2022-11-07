Электроэнергию за ночь восстановили в более 60 населённых пунктах Нижегородской области Общество

фото: «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Электроэнергию за ночь восстановили в более 60 населённых пунктах Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

По состоянию на 7:00 27 ноября, без света оставались 56 населённых пунктов в Павловском, Дальнеконстантиновском и Богородском округах. Численность населения здесь составляет менее 5 тыс. человек.

Пункты обогрева работают в наиболее пострадавших населённых пунктах. Специалисты администраций округов совместно с волонтерами проводят домовые обходы по выявлению потребностей жителей, которые продолжают находиться без электроэнергии; осуществляется подвоз воды; обеспечивают предметами первой необходимости.

Для жителей действуют телефоны горячих линий:

- Павловский округ: диспетчерская служба 05; 8 (83171) 5-33-91;

8 (83171) 5-17-70,

- Дальнеконстантиновский округ: 8 (83168) 5-17-48,

- Богородский округ: 8 (83170) 2-47-04 и 2-33-63.

Продолжается работа по восстановлению проводов, замене опор и расчистке от деревьев на четырёх линиях электропередач. Для временного обеспечения электроэнергией в пострадавших населенных пунктах работает 65 подвижных источников электроснабжения.

Ранее сообщалось, что электроснабжение Сосновского района полностью восстановлено.