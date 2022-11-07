Необходимую помощь оказывают жителям наиболее пострадавших от ледяного дождя населённых пунктов Общество

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Необходимую помощь оказывают жителям наиболее пострадавших от ледяного дождя населённых пунктов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, Дзержинск в рамках межмуниципального сотрудничества оказал помощь Богородскому округу, где в результате последствий ледяного дождя произошли серьезные технологические нарушения с обеспечением электроснабжения объектов водоснабжения. Силами бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа и Дзержинского водоканала 26 ноября в Богородский округ направлено пять бочек питьевой воды, каждая - емкостью 11 куб. м. Автоцистерны с водой точечно расставлены по населенным пунктам для раздачи воды.

В наиболее пострадавших поселениях Павловского, Богородского и Дальнеконстантиновского районов созданы временные пункты обогрева.

Совместно с волонтёрами проводятся домовые обходы по выявлению потребностей жителей, которые продолжают находиться без электроэнергии; осуществляется подвоз воды; граждане обеспечиваются предметами первой необходимости.

В Арзамасском округе противоаварийные работы на сетях энергоснабжения продолжаются. По данным МСУ, много обрывов произошло именно на внутрипоселковых сетях (к ним приступят после восстановления основных магистралей). На отдельных участках из-за упавших деревьев пока ограничен доступ для техники. Также не прекращается работа по расчистке дорог, в том числе силами местных жителей.

Работают телефоны горячих линий для жителей пострадавших населенных пунктов:

- Павловский округ: диспетчерская служба 05; 8 (83171) 5-33-91;

8 (83171) 5-17-70,

- Дальнеконстантиновский округ: 8 (83168) 5-17-48,

- Богородский округ: 8 (83170) 2-47-04 и 2-33-63,

- г.о.г Бор: 8 (800) 220-0-220 (горячая линия Россетей),

Кроме того, обращения принимаются на единый номер "112".

В настоящее время проводится оценка причинённого ущерба, готовится перечень первоочередных мероприятий по предупреждению подобных ситуаций в будущем.

Как сообщалось ранее, за ночь с 26 на 27 ноября 2022 года электроэнергия восстановлена более чем в 60 населённых пунктах Нижегородской области.