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Общество

Электроснабжение многих пострадавших от непогоды населенных пунктов региона восстановлено

27 ноября 2022 20:23  [64] Общество
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Электроснабжение многих пострадавших от непогоды населенных пунктов региона восстановлено. Об этом сообщает правительства Нижегородской области.

Однако отмечается, что погодные условия по-прежнему осложняют восстановительные работы, не исключены новые отключения.

Так, по данным на 19:00 27 ноября, в Дальнеконстантиновском округе за сегодняшний день подключили к электроснабжению: д. Сарадон, с. Тепло Троицкое, д. Винный Майдан, с. Борисово-Покровское, д. Кременки, п. Ст. Суроватиха, пос. Камаиха. Без электроэнергии частично остается всего один населенный пункт - д. Наченье (4 дома, 4 жителей). Во всех домах при этом есть печное отопление, жители от перемещения в ПВР отказались.

В Павловском округе возобновлено по резервной схеме энергоснабжение в д. Абабково, пос. Медвежье и пос. Молодёжном. В ходе оперативного восстановления постоянной схемы электропередачи также возможны временные отключения.

В Пильнинском муниципальном округе по состоянию на 18:30 27 ноября частично нарушено электроснабжение в 11 населённых пунктах.

В Богородском округе в 8 населенных пунктах восстановлено постоянное энергоснабжение: в селах Баркино, Вознесенское, Шумилово, Шопово, Снеднево, Солонское, Пантелеево и Савелово. Временная схема подключения – с помощью генераторов - в д. Теряево, д. Ягодное, д. Дубенки, д. Бурцево, д. Лазарево, д. Крутец, д. Доскино. В деревню Кудрешки, где живут 310 человек, сотрудники ПАО «Россети» тоже привезли генератор, работает бригада энергетиков. Направлены специалисты на установку генераторов еще в 5 населенных пунктах: д. Победиха, д. Санниково, д. Шуклино, д. Лом, д. Шониха.

"Оказание помощи в такой ситуации очень важно и значимо для людей. Мы выражаем благодарность главе Богородского округа Короткову Алексею Николаевичу. Сегодня приехал лично на нашу улицу поддержать нас и оказать помощь. Объяснил ситуацию на сегодня в округе, привезли воду и бензин для тех, у кого есть свои генераторы. Спасибо за поддержку, уверены, что обязательно справимся с этой трудной ситуацией, если будем преодолевать вместе", - благодарят в соцсетях жители ул. Сиреневой г. Богородска. .

Ранее сообщалось, что оценка ущерба проводится в г.о. Бор после ледяного дождя.

Напомним также, что необходимую помощь оказывают жителям наиболее пострадавших от ледяного дождя населённых пунктов Нижегородской области. Созданы временные пункты обогрева, проводятся домовые обходы по выявлению потребностей жителей, которые продолжают находиться без электроэнергии; осуществляется подвоз воды; граждане обеспечиваются предметами первой необходимости.

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Теги:
Электроэнергия
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