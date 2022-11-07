Оценка ущерба проводится в г.о. Бор после ледяного дождя Общество

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Оценка ущерба проводится в г.о. Бор после ледяного дождя. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Последствия стихии в Борском округе ликвидировали в течение нескольких дней.

Заявки от жителей, где произошли аварии на электросетях, поступали в оперативные службы, администрацию округа, а также борчане сетовали на отсутствие энергоснабжения в социальных сетях.

В ликвидации последствий непогоды были задействованы энергетики Борского участка и других районов области, содействие оказывали подразделения ПРПСО и гарнизона МЧС. Для снабжения котельных и социальных объектов использовались резервные источники электроснабжения.

Согласно информации, в ночь на 25 ноября в округе были ликвидированы последние проблемные точки.

Теперь проводится оценка причинённого ущерба, готовится перечень первоочередных мероприятий по предупреждению таких ситуаций в будущем.

В случае возникновения проблем на электросетях борчане могут обращаться на горячую линию Россетей 8 (800) 220-0-220, а также направлять заявки на единый номер "112".

Ранее сообщалось, что необходимую помощь оказывают жителям наиболее пострадавших от ледяного дождя населённых пунктов Нижегородской области. Созданы временные пункты обогрева, проводятся домовые обходы по выявлению потребностей жителей, которые продолжают находиться без электроэнергии; осуществляется подвоз воды; граждане обеспечиваются предметами первой необходимости.