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Общество

Новый автобусный маршрут №5А может быть введен в Дзержинске

28 ноября 2022 10:26  [99] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новый автобусный маршрут №5А может быть введен в Дзержинске. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, данный маршрут позволит улучшить транспортное обслуживание ДК им. Свердлова и ФОКа "Уран" на улице Лермонтова.

Автобус будет смежным с маршрутом №5, часть дневных и вечерних рейсов которого будут переведены на новый маршрут до улицы Лермонтова. На остальной трассе маршруты будут одинаковыми и работать в едином расписании, дополняющим друг друга.

Решение о введении нового автобуса будет принято после общественных обсуждений.

Напомним, общественный транспорт Дзержинска начал отображаться в навигационной системе.

Также ранее сообщалось, что несколько автобусных маршрутов в Дзержинске планируется изменить.

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Теги:
Общественный транспорт
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