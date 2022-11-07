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Новый автобусный маршрут №5А может быть введен в Дзержинске. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.
Согласно информации, данный маршрут позволит улучшить транспортное обслуживание ДК им. Свердлова и ФОКа "Уран" на улице Лермонтова.
Автобус будет смежным с маршрутом №5, часть дневных и вечерних рейсов которого будут переведены на новый маршрут до улицы Лермонтова. На остальной трассе маршруты будут одинаковыми и работать в едином расписании, дополняющим друг друга.
Решение о введении нового автобуса будет принято после общественных обсуждений.
Напомним, общественный транспорт Дзержинска начал отображаться в навигационной системе.
Также ранее сообщалось, что несколько автобусных маршрутов в Дзержинске планируется изменить.
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