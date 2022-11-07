Почти 170 грамм наркотиков попытались передать заключенным в ИВС Арзамаса Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 170 грамм наркотиков попытались передать заключенным в ИВС Арзамаса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, при приеме продуктов и вещей полицейские обнаружили в подкладке куртки пакеты со 159 граммами марихуаны и 8,32 грамма гашиша.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 30 ч. 3 и 228.1 ч. 4 п. "г" УК РФ (покушение на сбыт наркотических веществ в крупном размере).

Установлено, что наркотики в отделение полиции передал местный 38-летний таксист. Он рассказал, что не знал о содержимом сумки, а передать ее в отделение полиции его попросил житель Навашино.

42-летний мужчина был задержан. Он сознался в преступлении и сейчас находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что более 70 грамм наркотиков изъяли у закладчика в Кстове.