Нацпроекты — людям
Премию Russian Event Awards получили 13 нижегородских проектов
Две гостиницы построят в "Квартале 1833 года" в центре города
Схема расположения вестибюлей новых станций метро в Нижнем Новгороде
Высшая школа искусств и дизайна откроется в ННГУ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Происшествия
28 ноября 2022 11:04  [53] Почти 170 грамм наркотиков попытались передать заключенным в ИВС Арзамаса
28 ноября 2022 09:14  [108] Жительницу Дзержинска обманули под предлогом выплаты компенсации за ковидные ограничения
27 ноября 2022 11:58  [285] Троллейбус тушили в Канавинском районе
27 ноября 2022 11:30  [225] Трое детей и взрослый получили отравление угарным газом в Нижнем Новгороде
26 ноября 2022 15:10  [438] Аэромобильная группировка МЧС ведет работу по устранению последствий ледяного дождя в Богородском округе
26 ноября 2022 13:02  [398] Два человека погибли в ДТП под Дзержинском
25 ноября 2022 13:14  [286] Уголовное дело заведено на охотника в Кулебакском районе за незаконный отстрел лося
25 ноября 2022 11:47  [607] Убивший сверстника нижегородский подросток объявлен в розыск
25 ноября 2022 11:35  [305] Количество пострадавших от пожара в частном доме в Шахунье увеличилось до шести
25 ноября 2022 09:48  [244] Две малолетние девочки пострадали во время пожара в Шахунье
Происшествия

Почти 170 грамм наркотиков попытались передать заключенным в ИВС Арзамаса

28 ноября 2022 11:04  [53] Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 170 грамм наркотиков попытались передать заключенным в ИВС Арзамаса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, при приеме продуктов и вещей полицейские обнаружили в подкладке куртки пакеты со 159 граммами марихуаны и 8,32 грамма гашиша.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 30 ч. 3 и 228.1 ч. 4 п. "г" УК РФ (покушение на сбыт наркотических веществ в крупном размере).

Установлено, что наркотики в отделение полиции передал местный 38-летний таксист. Он рассказал, что не знал о содержимом сумки, а передать ее в отделение полиции его попросил житель Навашино.

42-летний мужчина был задержан. Он сознался в преступлении и сейчас находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что более 70 грамм наркотиков изъяли у закладчика в Кстове.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Наркотики
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph