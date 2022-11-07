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Почти 170 грамм наркотиков попытались передать заключенным в ИВС Арзамаса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, при приеме продуктов и вещей полицейские обнаружили в подкладке куртки пакеты со 159 граммами марихуаны и 8,32 грамма гашиша.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 30 ч. 3 и 228.1 ч. 4 п. "г" УК РФ (покушение на сбыт наркотических веществ в крупном размере).
Установлено, что наркотики в отделение полиции передал местный 38-летний таксист. Он рассказал, что не знал о содержимом сумки, а передать ее в отделение полиции его попросил житель Навашино.
42-летний мужчина был задержан. Он сознался в преступлении и сейчас находится в СИЗО.
Ранее сообщалось, что более 70 грамм наркотиков изъяли у закладчика в Кстове.
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