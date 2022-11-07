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Бизнес

Банк "Открытие": рынок нефти ждет определённости

28 ноября 2022 13:12  [76] Бизнес

Анна Морина, руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие".

С середины ноября цены на рынке нефти демонстрируют нисходящий тренд, падение составляет уже около 10-12 долларов за баррель марки Брент, и почти 14 долларов по марке Юралс.

Основным драйвером снижения цен выступил очередной всплеск ковидной волны в Китае, где продолжается политика "нулевой терпимости" к ковиду, несмотря на ряд ослаблений. Рост заболеваемости достиг 24-25 ноября уровня предыдущего пика - в апреле 2022 года. Это приводит к карантинам в крупных городах, остановкам производства, общему сокращению деловой активности, а также перелетов.

Дополнительным фактором давления на нефтяные котировки с 15 по 22 ноября выступало укрепление доллара к основным валютам, но публикация протокола ноябрьского заседания ФРС запустила корректировку. И хотя регулятор повысил ставку по федеральным фондам на 75 б.п в четвертый раз подряд, риторика сгладилась, и рынок начал отыгрывать консенсус о том, что темп повышения ставки ФРС существенно замедлится.

Сейчас рынок нефти находится в ожидании двух ключевых событий – декабрьского заседания ОПЕК+ 4 декабря и объявления «потолка цены» для российской нефти или наступления срока полного эмбарго нефти со стороны Евросоюза – 5 декабря.

По поводу ближайшего заседания министерского комитета ОПЕК+ ходят противоречивые слухи. Причем рынок сейчас настолько близок к балансу, что информация о неподтвержденном плане увеличить добычу обвалила цены за день на 5%, а официальное опровержение моментально восстановило цены. В целом страны-члены альянса ОПЕК+ демонстрировали осторожное отношение к объемам добычи и предрасположенность к максимальному сохранению уже достигнутых договоренностей. И учитывая перевыполнение плана по сокращению добычи, ряд стран с большой вероятностью предпочтут рост цен повышению объемов. При отсутствии других важных вводных.

Не больше ясности и по окончательным условиям эмбарго на нефть и/или "потолку цен". В Евросоюзе пока не получилось выработать единое решение по предельной цене. Озвучиваются как варианты 65-70 долларов за баррель российской нефти (по факту это текущие спотовые цены), так и предложения отдельных стран на нереалистичные 30 долларов за баррель. В случае установления максимальных цен на уровне 65-70 долларов за баррель Юралс (либо другой марки российской нефти), легализации всех поставок и действия международных страховок будет означать для рынка рост предложения как минимум на 1-2 млн баррелей в сутки в 2023 году против заложенных цифр в текущие прогнозы. Вероятность данного события также находит отражение в давлении на нефтяные цены. Если же реализуется вариант с полным эмбарго/нереалистичной ценой "потолка", мировые цены на нефть вернутся в диапазон 90-95 долларов за марку Брент.

В базовый сценарий в ожидании новостей закладываем сохранение договоренностей ОПЕК+ и завершение пика ковидных ограничений в Китае к середине декабря, цену на уровне 90 долларов за баррель Брент к концу 2022 года и 85 долларов за баррель Брент в среднем в 2023 году.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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Теги:
Банкротство Открытие
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