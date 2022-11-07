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Нижегородцы оформили уже более 2,5 тысяч виртуальных транспортных карт. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе "Ситикард".
Напомним, система виртуальных транспортных карт начала работу в Нижегородской области с 5 октября.
Она доступна в мобильном приложении "Ситикард" для Android-смартфонов с модулем NFC.
Согласно информации, за это время сервисом воспользовались более 2,5 тысяч жителей Нижегородской области.
Самым популярным тарифом на виртуальной транспортной карте стал электронный кошелек 60 минут с бесплатной пересадкой.
Ранее сообщалось, что "Ситикард" выпустил транспортные карты в стилистике "Вместе за Нижний".
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